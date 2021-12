MFG im Landessicherheitsrat: Polizei hielt sich zurück

"Wir brauchen ein Zusammenrücken in der Gesellschaft, denn nur gemeinsam kommen wir durch die Krise.

"Erstmals nahm mit Klubobmann Manuel Krautgartner ein Vertreter der impfkritischen MFG am Landessicherheitsrat teil, weil laut Statuten jede im Landtag vertretene Partei berechtigt ist, jemanden zu entsenden.Laut Teilnehmern hat Pilsl in der Sitzung gesagt, dass er mit der Bekanntgabe von Informationen besonders vorsichtig sein müsse, weil auch Proponenten von Corona-Demos dabei seien. Damit war vor allem die MFG gemeint, die in Oberösterreich aktiv ist, und zu einem gewissen Teil die FPÖ, deren Chef Herbert Kickl in Wien auftritt. Gerade bei polizeitaktischen Überlegungen dürfte Pilsl zurückhaltend gewesen sein.