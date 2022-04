OÖNachrichten: Herr Rektor, die Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) steht vor einer historischen Entscheidung, weil Teile von ihr als Startrampe für die neue Technische Universität (TU) in Linz dienen sollen. Wie geht es Ihnen damit? Meinhard Lukas: Die JKU steckt in einem der größten Veränderungsprozesse seit ihrer Gründung, selbst wenn sich an unseren Strukturen unmittelbar nichts ändert. Mir geht es damit sehr gut, weil die Chancen dieses Prozesses viel größer sind als die Risiken.