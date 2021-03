Mehr Testangebote zu Ostern

Am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag werden die Kapazitäten von rund 40.000 Tests an 100 Standorten um 10.000 Tests pro Tag erhöht, wie der Krisenstab mitteilte. Dafür werden zusätzliche Standorte eingerichtet und die Öffnungszeiten bestehender Standorte gestreckt.

Über Ostern helfe das Rote Kreuz beim Testen noch mit, danach übernehme die Firma WEMS den Betrieb der Teststationen in Oberösterreich, weil sich das Rote Kreuz künftig auf den Ausbau der Impfstraßen (von sieben auf 17) und der PCR-Testungen konzentriere, hieß es am Dienstag. WEMS mit Sitz in Wien hat sich bei der Ausschreibung des Landes durchgesetzt und ist derzeit beim Testen auch schon im Einsatz.