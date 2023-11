Mehr Pflegebedürftige: Woher kommt das Personal?

Der Bedarf wächst stetig: Schon 2040 wird es nach Berechnungen des Landes rund 107.000 pflegebedürftige Menschen in Oberösterreich geben. 2020 waren es noch 74.000. Das ist im landesweiten Schnitt ein Anstieg um 45 Prozent, wobei es bezirksweise große Unterschiede gibt: In den Städten ist der Zuwachs geringer als in deren Umlandbezirken (siehe Grafik).