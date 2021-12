Mehr Beratung für Jugendliche mit Problemen

Für Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) unterstreicht dies die Notwendigkeit, Betreuungsangebote zu schaffen.

Für 2022 kündigt er deshalb einen Schwerpunkt an. So werde man Beratungsangebote online und offline ausbauen. Zudem soll es einen Gesundheitsschwerpunkt im Jugendreferat geben. Insgesamt stehen für den Bereich Jugend im nächsten Jahr 4,7 Millionen Euro zur Verfügung. "Es war wohl noch nie so richtig wie jetzt, die Jugend in den Vordergrund zu rücken", so Hattmannsdorfer.