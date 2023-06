Medizinstudium: „Die Zuständigen müssen mehr bezahlen“

180 Medizinstudierende schließen heuer in Linz den theoretischen Teil ihres Studiums ab, es folgt das Klinisch-Praktische Jahr (KPJ), das sie in Spitälern absolvieren. Dafür erhalten sie hierzulande aber weniger als in anderen Bundesländern: In Oberösterreich bekommen sie 650 Euro pro Monat, in der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich – hier wurde der Betrag Anfang April erhöht – sind es 900 Euro. 250 Euro Differenz, die viele Linzer überlegen lassen, ihr KPJ in einem