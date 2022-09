Auf dem Gemeindetag in Vöcklabruck am Dienstag wurde Christian Mader (42) zum Präsidenten des oberösterreichischen Gemeindebundes und damit zum Nachfolger von Johann Hingsamer (66) gewählt, der zwölf Jahre an der Spitze der Vertretung für 435 Gemeinden stand. Mader erhielt 94,76 Prozent der Stimmen der anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und war Hingsamers Wunschkandidat. Sowohl er als auch der neue Präsident werteten das Votum als "großen Vertrauensvorschuss".