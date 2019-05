Die Übergangsregierung wird kommende Woche angelobt, und der Wunschzettel an das neue Kabinett wird auch schon länger. Manches, was in den vergangenen Monaten am Veto der FPÖ in der Koalition gescheitert ist, erfährt nun einen zweiten Anlauf. Das gilt für das Rauchverbot in Lokalen, aber auch für das Thema Impfen.

"Ich würde mir wünschen, dass die Masernimpfung in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen wird", sagt Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (VP). Derzeit gibt es zehn Untersuchungen im Mutter-Kind-Pass, die man absolvieren muss, um das Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe zu erhalten.

Die Masernimpfung solle nun als elfte Bedingung für den Bezug des vollen Kinderbetreuungsgeldes aufgenommen werden, sagt Haberlander.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rauchverbot Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.