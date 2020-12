Gerade hat die Landes-SPÖ einen drohenden Krach um die Nachfolge von Christian Makor an der Spitze der SP-Landtagsfraktion eingefangen, da braut sich schon der nächste unangenehme Konflikt zusammen. Dieses Mal geht es um einen Sitz im Nationalrat. Dort wird der Steyrer Markus Vogl Anfang des nächsten Jahres sein Mandat zurücklegen, weil er in Steyr Vizebürgermeister wird. Im Herbst 2021 soll Vogl dann in der tiefroten Stadt als Spitzenkandidat in die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl ziehen