„Man will die Ärztekammer entmachten“

Bei diesen Verhandlungen geht es zu einem großen Teil auch um eine etwaige Gesundheitsreform. „Gesundheitsminister Rauch sagt immer, er will, Experten einbinden. Aber offensichtlich gehören wir Ärzte für den Minister nicht zu den Experten im Gesundheitssystem“, sagt Niedermoser.

Bisher habe es nur einen informellen Austausch von Rauch mit dem geschäftsführenden Vizepräsidenten der Österreichischen Ärztekammer, Harald Schlögel, gegeben – jedoch keine offiziellen Gespräche. Generell sieht Niedermoser eine Tendenz, dass die Bundesregierung geplante Reformen im Gesundheitswesen an der Ärztekammer vorbei über die Bühne bringen will. „Man will uns entmachten“, sagt Niedermoser. Doch ohne die Ärzte könne keine Reform funktionieren. „Wir sind immer bereit, unseren Beitrag für ein besseres Gesundheitssystem zu leisten, aber man muss auf uns zugehen“, sagt Niedermoser.

Bei einer Pressekonferenz Dienstag Mittag umriss Niedermoser neuerlich seine Reform-Vorstellungen für das österreichische Gesundheitssystem. Vor allem müsse der niedergelassene Ärztebereich in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Dann könne man auch eine sinnvolle und effiziente Patientenlenkung etablieren, die in der Regel mit einem Besuch beim Hausarzt beginnen soll. Es müsse Anreize für die Patienten geben, dass dieser Pfad dann auch eingehalten werde. Außerdem warb Niedermoser einmal mehr dafür, dass die Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten wieder gestärkt werde. „Mit einem Zeckenbiss hat man nichts in einer Spitalsambulanz verloren“, so Niedermoser.

Autor Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion Wolfgang Braun