Lukas: Videobotschaft für das JKU-Personal

Heute endet die Bewerbungsfrist für den Posten des Gründungsrektors der Linzer Digital-Uni (Institute of Digital Sciences Austria, IDSA). Im Jänner 2023 soll der Rektor vom Gründungskonvent der IDSA bestellt werden.

Bis zuletzt war offen, ob sich der aktuelle Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU), Meinhard Lukas, dafür bewerben wird. Lukas gilt als Favorit, so er sich entschließt, ins Rennen zu gehen.

Geplant war, dass er sich heute per Videobotschaft an das Personal der JKU wenden will, um seine Entscheidung mitzuteilen.

Bis zuletzt hat sich der Universitätsrat der JKU bemüht, Lukas für eine weitere Periode an der JKU als Rektor zu halten. Gleichzeitig soll auch die Universität Salzburg großes Interesse haben, Lukas auf die Kandidatenliste für ihren Rektorsposten zu holen. (wb)