Lugers Rücktritt: Wie es nun weitergeht

Über die Nachfolge von Luger entscheiden die Linzer in einer Direktwahl.

In der Landeshauptstadt stehen mit dem Rückzug von Klaus Luger als Bürgermeister die Zeichen auf Umbruch. Der jahrelange SP-Stadtchef war in Folge der LIVA-Affäre in den vergangenen Tagen ins Straucheln geraten, er zog nun einen Schlussstrich unter seine politische Karriere. Die Amtsgeschäfte wird interimistisch Vizebürgermeisterin Karin Hörzing führen.