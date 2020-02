Luger will eine Krankenkasse für alle

Seit 1. Jänner ist die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), fusioniert aus den neun Gebietskrankenkassen, Realität. Für den Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist die von der türkis-blauen Regierung beschlossene Kassenreform nur der "halbe Weg": Gemeinsam mit dem oberösterreichischen SP-Gesundheitssprecher Peter Binder ließ Luger gestern mit der Forderung nach einer "Totalfusion" aller Krankenversicherer aufhorchen.

"Was als Reform des Gesundheitswesens verkauft wurde, ist eine Mogelpackung", sagt Luger. Er bezieht sich in seiner Begründung auch auf Aussagen des Vorsitzenden des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, vom Wochenende (die OÖN berichteten). Dieser lehnte eine Angleichung der Leistungen für Arbeiter und Angestellte an jene der Beamten und Selbstständigen ab. Das kritisierte unter anderem die FSG-Fraktionsvorsitzende in der Gesundheitskasse, Barbara Teiber, heftig.

"Arbeitnehmer tragen Risiko"

Ihr stimme er zu, sagt Luger, er geht aber deutlich weiter. Nicht nur unterschiedliches Leistungsangebot kritisiert der Linzer Stadtchef: Der "Risikoausgleich" betreffe ausschließlich die ÖGK, in der die Arbeitnehmer versichert sind. Sie müssten auch für die Leistungen für Arbeitslose, Sozialhilfebezieher, Asylwerber "und künftig, wie von der Regierung geplant, auch Häftlinge" aufkommen, im Gegensatz zu anderen Kassen: "Das ist unsolidarisch und absolut unfair", sagt Luger. Nun sei eine Kasse, die ÖGK, für 7,2 Millionen Anspruchsberechtigte zuständig, Lugers Schluss: "Eine Krankenkasse für ein Land mit 9,4 Millionen Einwohnern muss machbar sein."

"Unbehelligt geblieben" seien auch die 15 Krankenfürsorgeanstalten mit cirka 200.000 Versicherten, attestiert Binder, in Oberösterreich etwa für die Landes- und Magistratsbediensteten und Landeslehrer sowie Landes- und Gemeindepolitiker. Der Unterschied zeige sich am Leistungsvolumen, das durchschnittlich pro Versichertem und Jahr aufgewendet werde: 1700 Euro bei den Krankenfürsorgen, 1800 Euro bei der ÖGK. Bei einer Zusammenlegung aller Versicherten müsste bei Beitrags- und Leistungsstruktur die ÖGK "die Normbasis" sein, sagt Luger. Wobei es natürlich Übergangsfristen von "zehn bis 15 Jahren" für die Versicherten geben müsste. SP-intern abgesprochen ist Lugers Vorstoß nicht.

Lehner reagiert ablehnend: "Das wäre eine Abkehr von der Selbstverwaltung. Ich bin gegen Verstaatlichung", sagt er im Gespräch mit den OÖN. Auch die unterschiedlichen Kataloge von Leistungen und auch Selbstbehalten der einzelnen Versicherungen seien "in deren Selbstverwaltung vereinbart".

Die Kassenstruktur im Detail:

Mit der Kassenreform wurden die neun Gebietskrankenkassen zur ÖGK mit 7,2 Millionen Versicherten fusioniert. Beamte und Eisenbahner wurden in der BVAEB zusammengefasst (1,05 Millionen Versicherte), die Bauern landeten in der SVS der Selbstständigen (zusammen 1,18 Millionen Versicherte). Daneben bestehen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und die AUVA. Für Beamte/Eisenbahner und SVS blieben die eigenen Konditionen aufrecht.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at