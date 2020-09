Luger: "Linz ist kein Corona-Hotspot"

Wie Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in einer Aussendung bekannt gibt, sind derzeit 52 Personen infiziert. Das sind um vier weniger als am Samstag. Für Luger ist die gelbe Ampel-Einstufung der Landeshauptstadt immer noch nicht nachvollziehbar: "Linz ist kein Corona-Hotspot".

"Lage in Linz ist stabil"

Die gelbe Einstufung verursache lediglich eine unnötige Verunsicherung der Linzer Bevölkerung, betonte der Bürgermeister. "Die Lage in Linz ist stabil, die Zahl der Erkrankten geht kontinuierlich zurück." Noch vor elf Tagen lag die Anzahl der Infizierten bei mehr als 80 Personen, derzeit seien es lediglich 52 Fälle. Gemessen an der Linzer Gesamtbevölkerung, sei in etwa jeder 4.000ste Linzer infiziert. "Diese Zahlen verdeutlichen erneut, dass die gelbe Einstufung auf der Corona-Ampel nicht gerechtfertigt ist", sagte Luger. Von den stationär aufgenommenen Personen wird keine intensivmedizinisch versorgt. 226 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

