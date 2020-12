Luger: "Gesundheitsministerium ist überfordert"

Das elektronische Anmeldesystem des Bundes stellte auch die Stadt Linz vor erhebliche Probleme. Deshalb schoss sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) einmal mehr auf das Corona-Management vor allem von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) ein. Für ihn manifestiere sich der Eindruck, dass Anschober und sein Team "mit der eigentlichen Arbeit im Gesundheitsministerium schlichtweg überfordert sind", grollte Luger am Freitag. Das Krisenmanagement werde "von Tag zu Tag inferiorer". Würde man sich im Ministerium weniger auf den nächsten Auftritt bei Pressekonferenzen vorbereiten und sich mehr auf die Sacharbeit konzentrieren, stünde Österreich in der Pandemie wohl besser da, so Luger.

Heute beginnen die Tests bei den Pädagogen. Doch schon gestern Früh standen die ersten Lehrer vor dem Design Center, denn die Ministeriums-App hatte Anmeldungen schon für Freitag, 4. Dezember, vergeben. Auch wurden die Anmeldungen für Nicht-Pädagogen zu früh geöffnet. Statt der geplanten 28.000 Termine (auf die sich Linz vorbereitet hatte) wurden für dieses Wochenende 60.000 vergeben. Luger sah sich veranlasst, "die Reißleine zu ziehen": Die allgemeinen Tests ab 11. Dezember werden mittels Stadt-IT organisiert.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ist erbost über die Pannen. "Wir haben aber einen Plan B und werden am Wochenende schauen, wie die Lehrertests funktionieren. Dann entscheiden wir, ob wir im Land unsere IT-Lösung verwenden oder die vom Bund einsetzbar ist."

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) kritisierte die Bundesregierung ebenfalls heftig: "Dieses Chaos ist der Bevölkerung jedenfalls nicht weiter zumutbar. Ich würde mir erwarten, dass der Bund seine Hausaufgaben macht."

