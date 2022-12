Luger fordert strengere Vorgaben für Demos

Es sei eine "demokratiepolitisch diffizile Diskussion", aber "ich kam durch die Covid-Demos immer mehr zu der Überzeugung, dass es auch ein Recht der Mehrheit gibt, festzulegen, wie und auf welche Art in diesem Land demonstriert wird", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) in einem APA-Interview zum Jahreswechsel.

Präzisere Vorgaben für Demorouten

Luger fordert in diesem Zusammenhang Beschränkungen im Demonstrationsrecht, so solle es präzisere Vorgaben für Demorouten geben. Denn nicht nur die mittlerweile abflauenden Corona-Demonstrationen, sondern vor allem die Klebeaktionen von Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation würden den Alltag in der Stadt über die Maßen stören. Er sei selbst in jungen Jahren ein "Revoluzzer" gewesen und habe viele Demos organisiert. "Der Unterschied ist, dass wir nicht Arbeiter und Angestellte, die heimfahren wollten, mit unserem Thema provoziert haben", so Luger.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Luger wirft den Demonstranten zudem vor, dass sie ihr eigenes Ich zu sehr in den Vordergrund stellen würden. "Das totale Verabsolutieren der eigenen Position ist toxisch, Gift in unserer Gesellschaft", sagt der Linzer Bürgermeister.

Luger sieht dadurch die Gefahr, dass die Gesellschaft kippt und die liberale Demokratie dadurch bedroht sein könnte. Er wisse, dass in der Klimapolitik vieles zu langsam gehe. Aber das gebe einem nicht das Recht, "zu Maßnahmen zu greifen, die einem Gutteil der Bevölkerung mutwillig das Leben erschweren", so Luger.

Die "Unart" Doskozils

Apropos das Leben erschweren: Luger nahm auch klar Stellung zu den wiederholten Attacken von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gegen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

"Rendi-Wagner ist die Parteichefin und aus meiner Sicht auch die Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl", so Luger. "Ich halte es für eine Unart, die die SPÖ anscheinend von der ÖVP der Vergangenheit übernommen hat, die internen Diskussionen öffentlich zu führen. Das ist entbehrlich und aus meiner Sicht auch ein Stück verantwortungslos", kritisiert Luger Doskozil, der zwar in Gremien gewählt, dort "aber in Permanenz nicht anwesend sei". "Möglicherweise ist die eine oder andere inhaltliche Position Doskozils auch in der SPÖ mehrheitsfähig. Aber um das zu klären hat die SPÖ Gremien und nicht Interviews festgelegt", sagt Luger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.