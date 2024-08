Luger erklärt Rücktritt: "Bereue meinen Fehler zutiefst und muss Konsequenzen ziehen"

Zu seiner "letzten Pressekonferenz als Bürgermeister" lud Klaus Luger (SP) am Mittag im Rathaus. Er bereue seinen Fehler zutiefst, dass er Unterlagen im Jahr 2017 weitergegeben habe. Seinen Rücktritt begründete er damit, dass es nicht sein "Anspruch als Bürgermeister" sein könne, derartige "einmalige Fehler" zu machen.

Luger war in den Tagen zuvor aufgrund der Entwicklungen in der LIVA-Affäre unter immer größeren Druck geraten. Wie die OÖN am Dienstag exklusiv berichteten, war Luger es, der Hearingfragen im Jahr 2017 an den späteren Brucknerhaus-Intendanten, Dietmar Kerschbaum, weitergegeben hatte.

Luger habe bei der SP-Klausur in Langenlois gespürt, dass das Vertrauen innerhalb der Linzer SPÖ in ihn zu bröckeln begonnen habe. Deshalb habe er beschlossen, Konsequenzen in Form eines Rücktritts zu ziehen. Noch am Mittwoch hatten ihm seine Genossen ihr Vertrauen zu 100 Prozent ausgesprochen.

"Empfinde große Dankbarkeit"

Die Funktion als Bürgermeister habe er mit "Leib und Seele" ausgeübt. Deshalb empfinde er "große Dankbarkeit", dass er in Linz in politischen Ämtern arbeiten habe dürfen. Er verwies auf die "gute Kooperation" mit anderen Parteien, mit der in Sachen Infrastruktur "einiges weitergegangen" sei. Luger hob dabei vor allem die Stadienlösung hervor.

Die Rücktritts-Aufforderung des SP-Bundesvorsitzenden Andreas Babler, die an Luger gerichtet war, sei nicht ausschlaggebend gewesen, sagte der scheidende Bürgermeister.

Um einen "organisatorischen Übergang zu gewährleisten", werde er jedoch erst mit 2. September aus dem Amt scheiden.

Zum Abschluss bedankte sich der Bürgermeister bei seinen Mitarbeiten. "Das Engagement war nicht selbstverständlich, Ihr alle wart mir eine große emotionale Stütze". Auch seiner Familie (Luger betrat den Saal mit seiner Gattin, Michaela Mader) galt sein Dank: "Ich war vielleicht nicht immer der Vorzeigevater oder -gatte, gerade wenn es um die Bewältigung des Alltags geht, habe aber immer Halt verspürt."

Für eventuelle Fragen von Journalisten stand Luger nicht zur Verfügung.

