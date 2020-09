Luger: "Die Uni gehört neben die Uni"

"Wir müssen Seriosität in die Sache bringen", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger.

Deshalb werde seine SP-Fraktion in der morgigen Sitzung des Linzer Gemeinderats via Dringlichkeitsantrag über folgende Resolution an das Land abstimmen lassen: "Der von Landeshauptmann Stelzer angekündigte Gründungskonvent soll neben anderen Experten auch mit Vertretern von Städte- und Gemeindebund, Wirtschafts- und Arbeiterkammer und der Industriellenvereinigung bestückt werden." Denn es sei wichtig, die neue TU zu einem Anliegen von ganz Oberösterreich zu machen. "So wie es bei der Medizinischen Fakultät der Fall war." Damals hätten sich Städte und Gemeinden auch finanziell beteiligt. "Ein starker Weg", der auch bei der neuen TU eingeschlagen werden solle, meint Luger.

Davon abgesehen sei Linz der richtige Standort für die Technische Universität. "Die Uni gehört neben die Uni und nicht neben eine Fachhochschule in Wels oder Hagenberg. Es braucht die Anbindung an die Technisch-Naturwissenschaftliche-Fakultät der JKU", argumentiert Luger. (eda)

