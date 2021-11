Lockdown und Verschärfungen: "In den Spitälern läuft uns die Zeit davon"

Erst vor einer Woche waren 2G bzw. 2,5G angekündigt worden, mit Montag setzt das Land den nächsten Schritt: einen Lockdown für Ungeimpfte und zusätzliche Maßnahmen in Oberösterreich. "Wir haben gesehen, dass wir nicht die Zeit haben, auf die Wirkung der angekündigten Maßnahmen zu warten, vor allem wenn wir einen Blick auf die Auslastung der Spitäler werfen", erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Freitag.

89 Covid-Intensivpatienten

Aktuell sind 89 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, vor einer Woche waren es 62. "Dieser Trend muss gestoppt werden", so Stelzer. Weitere Verschärfungen wollte er nicht ausschließen. Entscheidend sei aber, mit dem Impfen voranzukommen. Alle Skeptiker rief Stelzer dazu auf, jenen zu vertrauen, denen sie auch im Krankheitsfall vertrauen: den Ärzten.

Primar Bernd Lamprecht, der ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm, erklärte, dass es zu keiner anderen Impfung mehr Daten und Studien gebe. Auf die Frage, ob man zu spät gehandelt habe, verwies Lamprecht auf eine Aussage von ihm zu Beginn des Sommers: "Alles, was wir im Sommer nicht machen, rächt sich im Herbst und Winter." Nachsatz: "Und in Sachen Impfen haben wir nichts gemacht."

OÖN-TV: Lockdown für Ungeimpfte ab Montag

Diskussion über Impfpflicht

Entsprechend positiv kommentierte er die Ankündigung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen zu planen. Ein Schritt, den auch Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) begrüßte: "Ich bin dafür, das überall dort zu diskutieren, wo ein besonderes Schutzniveau gegeben ist." Den Nutzen der Impfung sehe man auch bei der Krankenhausbelegung: "Von 463 Covid-Patienten auf Normalstationen sind 59 Prozent nicht geimpft, von den Covid-Intensivpatienten 73 Prozent. Das sind 300 Patienten, die vielleicht vermeidbar gewesen wären."

Belastungsgrenze

Für die ab Montag abgesagten Veranstaltungen und betroffenen Unternehmer kündigte Stelzer Wirtschaftshilfen an. Kontrollieren wird die Einhaltung die Exekutive, auch wenn dies "herausfordernd" werde, wie Landespolizeidirektor Pilsl betonte. Man habe aber bereits in vergangenen Lockdowns die nötige Erfahrung gesammelt. "Der Volkssport, überall ein Schlupfloch zu suchen, muss ein Ende haben", sagte Haberlander.

Noch sei man nicht in einer Katastrophensituation in den Krankenhäusern, aber die Lage sei angespannt, sagte Lamprecht. Fest stehe, dass man "priorisieren" müsse, also Eingriffe verschieben und abwägen, wer in welcher Reihenfolge behandelt werde. Während der zweiten Welle vor einem Jahr waren 150 Covid-Patienten auf den Intensivstationen gelegen: "Wir haben gelernt, wo die Belastungsgrenze unserer Spitäler ist. Dorthin möchten wir nicht wieder kommen. In den Spitälern läuft uns die Zeit davon." Die Situation sei für die Mitarbeiter auch belastend, weil "sie vielfach als vermeidbar wahrgenommen wird".

"Kein Interesse an Hickhack"

Zuletzt wurden Stelzer und Haberlander für ihr Krisenmanagement heftig kritisiert. Man habe wider besseres Wissen zu spät reagiert und nehme die Verantwortung nicht wahr, warfen SPÖ, Grüne und Neos den beiden vor. Stelzer zeigte sich ungerührt: "Wenn manche für alles einen Schuldigen brauchen, ist das so. Aber jetzt haben die Menschen kein Interesse an politischem Hickhack." Die Vorwürfe wies er einmal mehr zurück: "Die Dynamik der Situation hat zur Folge, dass sich im Tagesrhythmus Entscheidungsgrundlagen ändern."

Dass man alles richtig gemacht habe, könne man in einer Pandemie nie sagen, so Haberlander: "Und das würde ich auch nicht. Man muss aus den Fehlern lernen. Und das tun wir."

Wie bei allen Corona-Pressekonferenzen zuletzt war Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) gestern nicht dabei.

Fehlende FPÖ

Er hatte zwei Stunden zuvor selbst zu einem Pressetermin zu wirtschaftspolitischen Themen geladen. Auf Anfrage erklärte Haimbuchner, dass der Bund für die Corona-Maßnahmen zuständig sei. "Es wird so getan, als wird das in Oberösterreich entschieden. Aber laut Kompetenzverteilung gibt der Bund das vor, der Landeshauptmann hat es zu vollziehen, es gibt keine Möglichkeit, abzuweichen." Oberösterreich könne nur "minimal Einfluss nehmen". Anders die Darstellung seines Koalitionspartners Stelzer: "Wir verkünden Maßnahmen, die wir als Landesregierung setzen und die auch von der Regierungspartnerschaft mitgetragen werden."

Haimbuchner kündigte an, die Regelung des Bundes, wonach der Genesenen-Status nach sechs Monaten unabhängig von den Antikörpern nicht mehr gilt, vor den VfGH zu bringen. (eiba/az)

Nachgefragt

„Die Dynamik der Situation hat zur Folge, dass sich im Tagesrhythmus Entscheidungsgrundlagen ändern.“

Thomas Stelzer, Landeshauptmann

„Der Volkssport, überall ein Schlupfloch zu suchen, muss ein Ende haben.“

Christine Haberlander, LH-Stellvertreterin, Gesundheitslandesrätin

„Wir haben gelernt, wo die Belastungsgrenze unserer Spitäler ist.“

Bernd Lamprecht, Vorstand Klinik für Lungenheilkunde, KUK

„Wir werden eine Kontrolldichte zusammenbekommen, die man spürt.“

Andreas Pilsl, Landespolizeidirektor

