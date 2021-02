Sie stammt aus Puchenau und war zuletzt Referentin in der Politischen Akademie der ÖVP. Hofstadler folgt als Leiterin des Büros, das sich für die Interessen des Landes in Wien einsetzen und es repräsentieren soll, Florian Hiegelsberger nach. Der Neffe von Landesrat Max Hiegelsberger (VP) wurde im September Protokollchef des Landes in Linz und betreute einstweilen noch das Wien-Büro mit.