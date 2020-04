Livestream: Land informiert über "Aktuelles zur 24-Stunden-Pflege"

Für Pflegekräfte in der 24-Stunden-Betreuung, die ihren Turnus um zumindest vier Wochen verlängern, soll es einen Bonus von 500 Euro geben. Darauf haben sich Bund und Länder gestern geeinigt, der Bonus soll aus dem 100-Millionen-Euro-Pflegesicherungspaket des Bundes als "Zweckzuschuss" an die Länder bezahlt werden.

Nicht zufrieden ist Oberösterreichs Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP): "Der Beschluss fiel in einer Videokonferenz gegen meinen Willen", sagt sie. Gerstorfer hatte für einen höheren Bonus, 1000 Euro, plädiert. An den nunmehrigen Bund-Länder-Beschluss werde sie sich aber auch in Oberösterreich halten müssen: "Einen höheren Bonus müsste ich aus dem Landes-Sozialbudget finanzieren", sagt Gerstorfer. Das sei aber "nicht darstellbar".

Video: Online-Pressekonferenz mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrätin Birgit Gerstorfer.