Nachfolger von Landesrat Podgorschek präsentiert

Haimbuchner habe am Freitag zu Hause am Rasenmähertraktor das Ibiza-Video gesehen und sei von den Äußerungen seines "langjährigen Weggefährten" Heinz-Christian Strache "schmerzlich berührt" gewesen. "Aber so ein Demokratieverständnis darf man einfach nicht an den Tag legen, ganz gleich, ob das eine Prahlerei oder eine besoffene Geschichte war", sagte Haimbuchner.

Entlassung von Kickl "nicht notwendig"

Da die Verantwortlichen auf dem Video zurückgetreten sind, sei eine Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FP) nicht notwendig gewesen, so Haimbuchner. Er sieht in Oberösterreich "überhaupt keinen Grund" an dem schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen zu zweifeln.

Elmar Podgorschek habe bereits am Sonntag signalisiert, als Landesrat zurückzutreten, um nicht erneut zur Zielscheibe zu werden und seine Familie zu schützen. Erneut deshalb, weil Podgorschek nach seiner umstrittenen Rede vor der AfD in Deutschland vor etwa einem Jahr immer wieder in der Kritik stand. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hatte zuvor Podgorscheks Rücktritt zur Bedingung für das Weiterbestehen der Schwarz-Blauen Koalition in Oberösterreich gemacht.

Dem widersprach Haimbuchner: "Von der Landes-ÖVP sind keine Bedingungen gestellt worden. Elmar Podgorschek ist von sich aus auf mich zugekommen und sagte mir, dass er sich das nicht mehr antun will." Auf die Frage, ob die FPÖ nicht vor der ÖVP in die Knie gegangen ist, antwortete Haimbuchner: "Ich gehe nur zu Hause vor meiner Frau in die Knie."

Haimbuchner meinte aber, dass auch der Landeshauptmann von verschiedenen Strömungen in seiner Partei unter Druck stehe. "In einer Partnerschaft versuche ich gerne dem Herrn Landeshauptmann den Druck zu nehmen." Für ihn ist das Wesentliche, dass sich die FPÖ in Zukunft so aufstellt, dass man "glaubwürdig bleibt" und an der einen oder anderen Schraube dreht und noch besser werde. "Ein herzliches Dankeschön an unseren Eli, es hat große Freude gemacht, mit ihm zu arbeiten", sagte Haimbuchner. Der Gaspoltshofener Bürgermeister Wolfgang Klinger (FP) werde "eins zu eins" die Agenden von Elmar Podgorschek übernehmen.

Spitze gegen Strache: "Bodenständigkeit besser als High-Life"

Die letzten Stunden und Tagen seien nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, sagte der neue FP-Sicherheitslandesrat Klinger, der am Donnerstag angelobt wird. Für ihn sei es das Schönste, als Politiker Probleme zu lösen.

Schon beim Ruf von Haimbuchner im Jahr 2016 als Nationalratsabgeordneter nach Wien zu gehen, sei Klinger kurz in einer Schockstarre gewesen. "Weil Wien ist ein anderes Pflaster und Fahrwasser." 14 Tage hatte er damals Bedenkfrist, nach einer Woche traf er seine Entscheidung.

Die Zusammenarbeit mit den Abgeordneten der anderen Parteien in den Ausschüssen in Wien sei nicht nur von Arbeit, sondern von Freundschaft geprägt gewesen. Umso überraschender kam dann das abrupte Ende. Im Gegensatz zum Ruf vor einigen Jahren war nun der Anruf für Klinger sehr kurzfristig. Die Menschen sollen am Ende über ihn sagen können: "Er hat es ordentlich gemacht", sagte Klinger. "Bodenständigkeit ist besser als High-Life in der Welt", ließ sich Haimbuchner eine Spitze auf Ex-Vizekanzler Strache nicht nehmen.

Haimbuchner will keine Parteifunktion mehr für Strache

Einen Misstrauensantrag im Parlament gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) werde die FPÖ nicht stellen. Ob sie bei einer anderen Partei mitstimmen wird, sei eine Frage des FPÖ-Parlamentsklubs", so Haimbuchner, der noch am Vormittag mit dem neuen Parteichef Norbert Hofer telefonierte. Dieser werde "zu 100 Prozent" als Spitzenkandidat in den Nationalratswahlkampf gehen. Haimbuchner sieht eine "künstliche Erregung bei den Medien".

Auf die Frage, ob Heinz-Christian Strache noch jemals eine Funktion in der FPÖ übertragen bekommen sollte, antwortete Haimbuchner mit einem klaren Nein. Zu einem möglichen Parteiausschluss von Strache wollte er sich nicht eindeutig äußern.

Großspenden für seine Partei über Vereine in Oberösterreich könne Haimbuchner ausschließen. "Wir sind wirklich lupenrein."

