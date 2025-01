40,2 Prozent: Prammer gewinnt ersten Wahlgang klar

Der Kandidat der Linzer SPÖ lag schon bei der ersten Hochrechnung klar voran, bis zum endgültigen Ergebnis, um kurz vor 17.30 Uhr bekannt wurde, baute er den Vorsprung noch aus.

Bei einer Wahlbeteiligung von 42,2 Prozent hat Prammer 40,2 Prozent der Stimmen erreicht und liegt damit überraschend deutlich vor Michael Raml (FPÖ, 20,2 Prozent), Martin Hajart (ÖVP, 18,3 Prozent) und Eva Schobesberger (Grüne, 13,0 Prozent).

"Deutliches Votum"

"Mit einem so so deutlichen Vertrauensvotum habe ich nicht gerechnet", war Wahlsieger Prammer ehrlich. Das Ergebnis würde für ihn aber zeigen, dass "die Linzerinnen und Linzer einen Bürgermeister wollen, der dafür sorgt, dass Linz leistbar, sicher und sozial bleibt".

Aber: Noch sei die Wahl nicht entschieden. "Jetzt geht es darum, diesen Auftrag bei der Stichwahl in zwei Wochen zu bestätigen", so Prammer weiter.

VP-Kandidat Martin Hajart (mit Familie) blieb unter den Erwartungen. Bild: OÖN/cdi

Raml zeigt sich "hoch erfreut"

"Der politische Neustart für Linz hat heute begonnen", zeigte sich FP-Bürgermeisterkandidat Michael Raml "hoch erfreut über den Wahlerfolg". Er sei sehr zufrieden mit diesem historischen Ergebnis. Für die Stichwahl gegen Prammer in zwei Wochen sieht er sich in einer guten Ausgangslage. "Ich möchte alle Linzerinnen und Linzer dazu einladen, in der Stichwahl ein Stück des Weges mit mir zu gehen und gemeinsam unsere Heimatstadt noch lebenswerter zu machen." Jedenfalls sieht Raml ein großes Potenzial im Lager der Nichtwähler. Die Karten würden am 26. Jänner neu gemischt. "Jenen Wählern, die von der SPÖ so enttäuscht sind, dass sie gar nicht zur Wahl gegangen sind, möchten wir ein Angebot machen," so Raml weiter.

Statement von Michael Raml (FPÖ):

Achtungserfolg für Schobesberger

Angesichts der politischen Großwetterlage sei das Ergebnis als Achtungserfolg zu sehen, reagierte die Grüne Kandidaten Eva Schobesberger auf das Wahlergebnis. "Natürlich hätten wir uns mehr erwartet, das will ich nicht verhehlen", sagte sie den OÖN. Auch wenn sie sich mehr gewünscht hätte, sei es das zweitbeste Ergebnis für die Grünen bei Linzer Bürgermeisterwahlen.

Unabhängig davon, wie die Wahl ausgegangen ist, sieht es Schobesberger als wesentlich an, dass die Themen der Grünen im Wahlkampf thematisiert worden sind - "vor allem, wenn man das Abschneiden der Freiheitlichen sieht, umso mehr".

Potocnik von den Kleinsten der Beste

Von den drei weiteren Bürgermeisterkandidaten war Lorenz Potocnik (Linz+) mit 3,6 Prozent der Besten, Gerlinde Grünn (KPÖ) erhielt 2,4 Prozent der Stimmen und Georg Redlhammer (NEOS) 2,3 Prozent.

Statement von Gerlinde Grünn (KPÖ)

Potocnik freute sich, bei den "Kleinen" der Beste zu sein, aber: "Wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir eine 5 vorne gewünscht", sagte er den OÖN. "Es ist eine Belohnung für unsere harte oppositionelle Arbeit."

Überrascht vom deutlichen Votum für Prammer war Georg Redlhammer. Er fragte sich im OÖN-Gespräch aber angesichts der Wahlbeteiligung von 42 Prozent "wo die 60 Prozent der Linzerinnen und Linzer sind". Was sein persönliches Abschneiden bei der Bürgermeisterwahl betrifft, sieht Redlhammer die bundespolitischen Ereignisse der vergangenen Tage nicht als Ursache. "Ich bin erst seit zweieinhalb Jahren in der Politik, man kennt mich nicht."

Prammer kam als Letzter

Schon zehn Minuten vor der ersten Hochrechnung war der Gemeinderatssaal im Alten Rathaus gut gefüllt. Alle blickten auf eine noch weiße Wand, auf der die Gesichter der sieben Kandidaten zur Bürgermeisterwahl projiziert waren.

Als Letzter kam der geschäftsführende Bürgermeister Dietmar Prammer. Punkt 16.35 kam er in den Raum, schüttelte Hände und begrüßte wie der Hausherr.

Die erste Hochrechnung zeigte ein für ihn überraschend klares Ergebnis: Prammer lag mit 38,8 Prozent klar voran. Der Vorsprung wuchs dann noch an.

