LIVA-Affäre: Luger zwischen Druck und Unterstützung

„Ganz ehrlich, hier werden die Werte der Sozialdemokratie mit Füßen getreten. So etwas geht sich einfach nicht aus.“ Peter Stummer, SP-Vizebürgermeister in Ried im Innkreis, nimmt sich in der LIVA-Affäre rund um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) kein Blatt vor den Mund. Die für Mittwoch geplanten Hausbesuche zur Nationalratswahl wurden abgesagt – „was sollen wir den Leuten denn sagen?“

Die Causa ließ auch am Donnerstag die Wogen weiter hochgehen. Kritik kam von mehreren Seiten, innerhalb der roten Basis brodelt es. Für Stummer ist Lugers Fehlverhalten ganz klar „Korruption“, es sei für die vielen SP-Funktionäre, die sich „Tag für den Tag den Hintern aufreißen für die Partei“, ein riesengroßer Schlag ins Gesicht. Lugers Rücktritt sei „unumgänglich“.

Stummer ist einer der wenigen, die sich heute offiziell äußern wollten. Dazu zählte auch Gerhard Hintringer, Bürgermeister von Steyregg. Das oberste Prinzip als Bürgermeister müsse sein, die Wahrheit zu sagen und für die Bürger da zu sein. Die Linzer Causa deprimiere die Funktionäre, die Optik sei verheerend.

„Viele Menschen enttäuscht“

Die Spitzen in Land und Bund – sowohl Michael Lindner als auch Andreas Babler – brachen erst heute Nachmittag ihr Schweigen. Babler forderte Luger auf, seine Funktion als Parteivorsitzender zurückzulegen, in einer Sozialdemokratie unter seiner Führung habe „so ein Verhalten“ kein Platz.

Dieser Rückzug war zu diesem Zeitpunkt aber bereits beschlossene Sache – darauf hatten sich Lindner und Luger bereits am Vormittag geeinigt.

Anders ist das mit seiner Funktion als Bürgermeister, diese gibt Luger zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf. Während Babler sich hier einer Wertung enthält („Diese Entscheidung obliegt der Kompetenz des Linzer Gemeinderates“), ist Lindner hier deutlich offensiver. Er verurteilte, dass Luger sich selbst und der Glaubwürdigkeit der gesamten Sozialdemokratie geschadet habe, sprach sich aber gleichzeitig dafür aus, dass Luger in seinem Amt als Stadtchef bleibt. „Ich halte es für richtig, dass Luger diese Angelegenheit als Bürgermeister begleitet und zur Aufklärung beiträgt.“

Der Rückzug aus allen parteipolitischen Funktionen ist eine Abkehr von dem Weg, den die Linzer SPÖ am Mittwoch bei ihrer Klausur definiert hatte. Der Druck aus Land und Bund dürfte hierbei ausschlaggebend gewesen sein. Den Richtungsschwenk begründete Luger via Aussendung damit, dass ihm schmerzlich bewusst sei, dass er durch sein Verhalten viele Menschen enttäuscht habe. Mehrere Interviewanfragen ließ er am Mittwoch unbeantwortet.

Den Richtungsschwenk begründete Luger via Aussendung damit, ihm sei schmerzlich bewusst, dass er durch sein Verhalten viele Menschen enttäuscht habe. Mehrere Interviewanfragen ließ er heute unbeantwortet. Neben dem Linzer Parteivorsitz scheidet Luger auch aus den Landesparteigremien aus. Dorthin war er erst 2022 wieder zurückgekehrt.

Ungeklärte Nachfolge

Wie es nun künftig weitergeht, ist offen. Ein Szenario, das dem Vernehmen nach intensiv diskutiert wird, ist ein Wechsel im Herbst 2025. Damit hätte Luger Gelegenheit, sich aktiv darum zu bemühen, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, und die Nachfolge in Ruhe zu regeln.

Entschieden sei in dieser Frage allerdings noch nichts, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Von der Frage, ob und wann Luger sich zurückzieht, ist auch abhängig, wie der Linzer Parteivorsitz nachbesetzt wird. Die Optionen: eine Übergangslösung oder doch gleich der neue Bürgermeisterkandidat.

Kritik nicht nur an Luger

Nicht nur Bürgermeister Luger selbst, sondern die gesamte SPÖ zieht sich mittlerweile den Unmut der anderen Fraktionen zu – quer über die Zuständigkeitsebenen.

Für Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer ist es absurd, dass die SPÖ Luger nicht mehr als Parteifunktionär haben, ihn aber den Linzern weiter als Bürgermeister zumuten wolle.

Auch Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) fordert die Roten auf, dieses unwürdige Schauspiel auf dem Rücken von Linz sofort zu beenden. Für die grüne Generalsekretärin Olga Vogelauer steht mittlerweile „die Glaubwürdigkeit der gesamten SPÖ auf dem Spiel“.

„Jemand, der seine eigene Partei nicht einmal ansatzweise im Griff hat, kann unmöglich Kanzler werden“, ortet FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz „Hilflosigkeit“ bei Babler und spricht von einer „roten Schmierenkomödie“.

