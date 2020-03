Linzer VP-Klubchef wird Haberlanders Büroleiter

Hajart ist Klubobmann der ÖVP im Linzer Gemeinderat. Der 36-Jährige folgt als Haberlanders Büroleiter Jakob Hochgerner nach. Der 41-Jährige wird, wie berichtet, am 1. Dezember neuer Direktor für Gesellschaft, Soziales und Gesundheit im Land Oberösterreich. Hochgerner folgt dem in Pension gehenden Matthias Stöger in dieser Position.

Hajart ist seit 2015 im Linzer Gemeinderat und dort Mitglied in den Ausschüssen für Soziales und für Finanzen. Und er ist Ersatzmitglied im Kontrollausschuss.

Haberlander ist Referentin für Bildung und Gesundheit in der Landesregierung. Angesichts dessen ist sie gerade in der Coronavirus-Krise voll gefordert.