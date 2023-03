Linzer Unis: Finale in der Hearing-Woche

Es lief alles wie erwartet. Das war die Zusammenfassung, die einem an der Linzer Kepler Universität (JKU) nach dem Hearing der Kandidaten für den Rektorposten am Mittwoch vermittelt wurde. Von den Kandidaten war der aktuelle JKU-Vizerektor Stefan Koch eindeutig derjenige, der sich am besten präsentierte. Die beiden anderen Bewerber aus Wien und Hamburg konnten dem Vernehmen nach nicht einmal annähernd überzeugen. Wie berichtet wird am 14. März der Senat der JKU eine Reihung der Kandidaten