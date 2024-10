Linzer Kontrollamt vor Prüfung einer heiklen Beziehung?

Die einen geben die Unschuld im Rathaus, die anderen kritisieren die Machtausübung – es wird Wahlkampf in Linz. (Weihbold)

Der Chef der kleinen Linzer Gemeinderatsfraktion Linzplus, Lorenz Potocnik, ist zuversichtlich, in der Sitzung des Linzer Gemeinderates nächste Woche eine Mehrheit für einen von ihm eingebrachten Antrag zu finden. Potocnik will die Geschäftsbeziehung der Huemer IT Solutions zur Stadt Linz und deren Gesellschaften vom städtischen Kontrollamt überprüfen lassen. Wie berichtet, ist das die Firma, die der Ehemann der Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer, Walter Huemer, betreibt.