Linzer FP-Vizebürgermeister ist corona-positiv

„Glücklicherweise habe ich einem milden Verlauf“, informierte Hein heute die Öffentlichkeit über sein positives Testergebnisse. Aufgrund von Erkältungssymptomen war der freiheitliche Politiker bereits seit einigen Tagen nicht mehr in seinem Büro im Neuen Rathaus. Weil sich die Symptome hartnäckig hielten, wurde ein PCR-Test durchgeführt, der positiv ausfiel.

Mitten in der heißen Wahlkampfphase fällt Hein nun aus, auch den Wahltag am 26. September wird er noch in Quarantäne verbringen. Die Amtsgeschäfte und seine Vertretung wird Parteikollege und Stadtrat Michael Raml übernehmen. Die Gesundheitsbehörde habe bereits alle nötigen Informationen erhalten, heißt es weiter. „Aufgrund meiner Vorerkrankung habe ich mich bereits mehrere Tage vor dem ersten Auftreten von Symptomen zuhause geschont, weshalb sich der Kreis der Kontaktpersonen auf meine Familie beschränkt“, sagt Hein.

Raml als Vertretung bei OÖN-Wahldiskussion

Aufgrund seiner Erkrankung kann Hein auch an der morgen, Montag, stattfindenden Linzer OÖN-Wahldiskussion nicht teilnehmen, statt ihm wird Raml mit Bürgermeister Klaus Luger (SP), Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) und Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) diskutieren.