Lindner: Land soll seine Dividenden auszahlen

Geld, das das Land "an die Menschen zurückfließen" lassen soll, zumindest wenn es nach SP-Chef Michael Lindner geht. Er brachte in der Sitzung der Landesregierung einen Vorschlag zu einer gestaffelten Auszahlung ein. Oberösterreich könne sich am Burgenland ein Vorbild nehmen. Zusätzlich könnten die Gelder aus dem Bundesheizkostenzuschuss für Zuschüsse verwendet werden: Oberösterreich erhalte 75 Millionen Euro vom Bund, errechnete Lindner.

Das Land lasse die Bürger "nicht allein", entgegnet Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Man helfe treffsicher und ergänze die Maßnahmen der Regierung. So habe man den Heizkostenzuschuss verdoppelt und einen Fonds eingerichtet, der Haushalte davor bewahre, dass Strom oder Heizung abgeschaltet würden.

