Lindner: "Ich rede darüber am Kuchltisch, nicht auf dem Balkon"

OÖNachrichten: Herr Landesrat, wo waren Sie am Montag, 5. Juni, als Sie erfahren haben, dass am Parteitag am Samstag zuvor der falsche Parteichef ausgerufen worden war? Michael Lindner: Auf Kulturreise mit dem Landtagsklub in Griechenland. Da haben Sie dann sicher was zu reden gehabt. Ja, das hat sich eingebrannt - und in Folge auch viele Telefonate erforderlich gemacht: mit den anderen Landesparteivorsitzenden, mit Andreas Babler, mit unseren vielen Funktionären. Das haben Sie alles aus