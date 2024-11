Lindner gibt Rücktritt via Video bekannt

Der rote Landesparteichef und Landesrat Michael Lindner macht heute Mittag das offiziell, was seit Freitagabend schon gerüchteweise kursiert - die OÖN haben berichtet: Er zieht sich aus allen politischen Ämtern zurück. Ob der Zeitpunkt der Veröffentlichung geplant war, ist fraglich. Möglicherweise gelangte das Video zu früh an die Öffentlichkeit. Markus Vogl, Bürgermeister in Steyr, hat es mit den Worten "Mir wird die gute und positive Zusammenarbeit mit Michael sehr fehlen" auf seiner Facebook-Seite geteilt:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den Schritt begründet der Mühlviertler, der die Partei 2022 übernommen hat, in einer parteiinternen Videobotschaft mit familiären Gründen. Er möchte für seine zwei kleinen Söhne, der Vater sein, den sie sich auch verdienen. "Es war mir eine wirkliche Freude und Ehre", sagte Lindner und bat um Verständnis für seine Entscheidung. Ihm sei bewusst, dass er Teile der Partei damit überrascht habe. Er habe sich diese Schritt lange überlegt, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen.

Die Weichen für seine Nachfolge werden in den Parteigremien am Montag gestellt, interimistisch springt wie berichtet Alois Stöger ein.

Zum Livestream, in dem ab 14 Uhr die (für die Öffentlichkeit bestimmte) persönliche Erklärung von Lindner übertragen wird:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Landes- und Innenpolitik Julia Popovsky