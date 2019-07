Letzte Gespag-Bilanz: Mehr Patienten und Mitarbeiter

Die Zahl der stationären Patienten in den Landesspitälern ist im Vorjahr um zwei Prozent auf 144.500 gestiegen. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Es ist die letzte Bilanz der alten Landes-Spitalsholding Gespag, zu der sechs Kliniken an acht Standorten gehören (Steyr, Kirchdorf, Freistadt, Rohrbach, Schärding, Salzkammergut-Klinikum in Bad Ischl, Vöcklabruck, Gmunden).

Seit Oktober 2018 heißt der Konzern Oberösterreichische Gesundheitsholding. Vor zwei Wochen wurde auch der 74,9-Prozent-Anteil des Landes am Kepler-Uni-Klinikum in die neue Gesundheitsholding integriert.

In die Ambulanzen der acht Krankenhäuser der ehemaligen Gespag kamen 2018 rund 1,15 Millionen Personen, ein Jahr davor waren es 1,13 Millionen gewesen. Bei den Geburten gab es einen Anstieg von 5145 auf 5181. Der Umsatz erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 562,8 Millionen Euro.

Die Zahl der Mitarbeiter legte ebenfalls zu, von 7289 auf 7367. Von ihnen arbeiten fast 53 Prozent Teilzeit. Das sei "eine enorme Herausforderung für die Organisation des Spitalsbetriebes", sagt Franz Harnoncourt, der im Dezember zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Gesundheitsholding bestellt wurde. Trotzdem sei es wichtig, die flexiblen Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, sagt Harnoncourt. Im Vorjahr seien auch 1,8 Millionen Euro für Aus- und Weiterbildung investiert worden. An den acht Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und der Fachhochschule Gesundheitsberufe werden insgesamt 2000 Schüler und Studenten ausgebildet.

Vorigen Sommer hat die Gesundheitsholding (damals noch Gespag) auch die vier Landespflege- und Betreuungszentren mit insgesamt 472 Bewohnern und gut 500 Mitarbeitern übernommen. Mit der Integration des Kepler-Uni-Klinikums beschäftigt der Konzern nun fast 15.000 Mitarbeiter.

Strategische Allianzen unterhalte man seit Jahren mit Ordensklinikum und Unfallkrankenhaus, sagt Harnoncourt: "Diese Offenheit für neue Konzepte und Strategien im Gesundheitsbereich wird uns auch in Zukunft begleiten."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.