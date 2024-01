"Leistbares Leben": AK-Wahlkampf läuft an

Als erste Wahl 2024 geht in Oberösterreich von 5. bis 18. März die Arbeiterkammer-Wahl über die Bühne. Am Montag startete Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl als Spitzenkandidat der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) in den Wahlkampf und präsentierte sein Programm.

Ihm und der FSG gehe es vor allem um ein leistbares Leben für Arbeitnehmer: „Bei den Grundbedürfnissen wie Wohnen, Heizen, Essen und Mobilität war die Teuerung im vergangenen Jahr am stärksten zu spüren“, sagte Stangl.

Daher dränge man bei der Regierung auf „eine echte Mietpreisbremse und nicht nur eine rasche Notlösung“, sagte Stangl. Auch ein 800-Euro-Wohnbonus solle helfen, die Lebenshaltungskosten zu decken.

Wichtig sei auch das Thema Pflege: „Die Betten in den Pflegeheimen werden gebraucht, und dafür benötigen wir eine Ausbildungsoffensive mit der doppelten Anzahl an Ausbildungsplätzen“, sagte Stangl. Er forderte auch ein höheres Einstiegsgehalt.

Mit 71 Prozent erzielte die FSG bei der AK-Wahl 2019 ihre bisher beste Ergebnis erzielen. „Das bedeutet nur, dass wir 29 Prozent der Wähler beim letzten Mal noch nicht erreicht haben“, sagt FSG-Fraktionsvorsitzender Michael Seemayer. Vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 41 Prozent – mindestens diese Wahlbeteiligung wolle man auch halten, sagte Stangl.

„Nachdem sich seit der Corona-Pandemie zahlreiche Arbeitnehmer weiterhin im Homeoffice befänden, versuche man, die Wähler zur Briefwahl zu animieren. Eine digitale Wahl über das Smartphone sei aus administrativen Gründen noch nicht möglich, sagte Stangl. „Wir haben auch ein gutes Einvernehmen mit den Betrieben, daher werden heuer mehr Wahlsprengel zur Verfügung gestellt.“

ÖAAB-Start schon in der Vorwoche

Schon in der Vorwoche waren die VP-Gewerkschafter der Liste ÖAAB-FCG in den Wahlkampf gestartet. Als ihre Hauptthemen nannten die Spitzenkandidaten Cornelia Pöttinger und Franz Lumetsberger „Leistung muss sich lohnen“ (Steuerentlastungen), „Familien stärken“ (Kinderbetreuung, Pensionssplitting), „Pendelnde entlasten“ und „Pflege sichern“.

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer starteten gestern unterdessen eine Petition zur Beibehaltung der geblockten Variante der Altersteilzeit – eine Forderung, die auch die FSG erhebt.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

