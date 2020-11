Leichte Entspannung in den Pflegeheimen

Erstmals seit langem sanken am Dienstag die Zahlen der aktuell Corona-Infizierten – um 17 auf 636 Bewohner bzw. 15 auf 563 Mitarbeiter. Als das Besuchsverbot am 10. November in Kraft trat, waren es 398 Bewohner und 375 Mitarbeiter. Das Besuchsverbot schlage sich mit Zeitverzögerung nieder, sagt Norbert Denkmayr, leitende Hygienefachkraft am Ordensklinikum Barmherzige Schwestern.

Er ist Teil des Experten-Teams, das das Land in Heime geschickt hat, um Infektionsquellen aufzuspüren. Denkmayr hat eines in Linz analysiert. Das Heim mache seine Sache gut, es habe einen Corona-Ausbruch eingebremst, Hygieneregeln würden dokumentiert und befolgt. Manche Verbesserungsvorschläge gebe es. Denkmayr hat nun einen Leitfaden erarbeitet, der allen Heimen zur Verfügung gestellt werden kann.

Dass die Zahlen in den Heimen zuletzt so stark stiegen, führt Denkmayr erstens auf die leichte Übertragbarkeit des Virus zurück und zweitens darauf, dass manche Heime es möglicherweise nicht schafften, Infektionswege aufzuspüren und abzuschneiden. "Dann braucht es den Blick von außen und Unterstützung für die Mitarbeiter."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at