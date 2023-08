Lehrermangel: "Lösungen statt Verunsicherung"

Angesichts des Lehrermangels könne es am Anfang des Schuljahres da und dort "noch ein wenig holpern", sagte die für Bildung in der Landesregierung zuständige LH-Stv. Christine Haberlander (VP) im OÖN-Sommerinterview. Diese Aussage löst heftige Kritik der Landes-SPÖ aus. "Es ist inakzeptabel, Eltern zu verunsichern, ohne nachhaltige Lösungen für dieses Problem zu präsentieren. Ich fordere die zuständige Bildungslandesrätin Haberlander auf, die restliche Zeit bis zum Schulstart zu nutzen und dafür zu sorgen, dass der Schulstart nicht holpert", sagt SP-Landtagsklubchefin Sabine Engleitner-Neu.

Das Problem des Lehrkräftemangels habe sich seit Jahren abgezeichnet. "Die Untätigkeit der schwarz-blauen Koalition in der Landesregierung hat die Situation jedoch zugespitzt", kritisiert Engleitner-Neu. Bereits 2018 habe die Landes-SPÖ im Rahmen einer dringlichen Initiative auf diese Herausforderung durch den Lehrermangel aufmerksam gemacht.

In der Beantwortung einer SP-Anfrage im Landtag hat Haberlander am 27. Juni dieses Jahres angegeben, dass derzeit schon 451 Lehramt-Studierende an oberösterreichischen Schulen als Lehrer aushelfen.

Zudem werde durch die Beantwortung deutlich, dass von der Landesregierung abgesehen von der Umsetzung der bundesweiten Kampagne des Bildungsministeriums keine zusätzlichen Initiativen ergriffen worden seien, um den Lehrermangel zu lindern, kritisiert Engleitner-Neu. "Durch diese Anfragebeantwortung wird das Ausmaß des Problems deutlich. Es braucht endlich nachhaltige Lösungen", fordert die SP-Klubchefin.

