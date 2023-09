"Lehrermangel ist nur Spitze des Eisbergs"

Lesen, Schreiben, Rechen – jene Grundkompetenzen geraten laut der FPÖ an österreichischen Schulen "immer mehr ins Hintertreffen". Schuld daran sei die "verfehlte Bildungspolitik" von Minister Martin Polaschek (VP). Auch die vielen Quereinsteiger im Lehrbetrieb seien ein "Zeichen des Versagens", sagte FP-Bildungssprecher und Nationalratsabgeordneter Hermann Brückl auf einer Online-Pressekonferenz am heutigen Vormittag gemeinsam mit dem oberösterreichischen Landesparteisekretär Hermann Brückl.

Der Lehrermangel an österreichischen Schulen sei laut Brückl "nur die Spitze des Eisbergs". Vielmehr werde das Bildungssystem unter anderem von zu viel Bürokratie und Sprachbarrieren gelähmt.

Laut Brückl etwa könne jedes siebte Wiener Volksschulkind aufgrund fehlender Deutschkenntnisse dem Unterricht nicht mehr folgen. Die FP fordert daher eine Deutschpflicht an Schulen – auch auf dem Schulhof. "Studien belegen, dass 70 Prozent des Spracherwerbs bei der Kommunikation im 'Sprachbad' geschehen", sagte Brückl.

"Keine politische Einflussnahme"

Weiters sprach sich die FPÖ für eine "klare Leistungsbeurteilung" aus. Laut Brückl würden die klassischen Schulnoten "Klarheit schaffen und den Leistungswillen fördern". Das Schulsystem müsse zudem leistungsschwächere, gleichzeitig aber auch -stärkere fördern. Das derzeitige System mit verschiedenen Schultypen biete dafür ausreichend Platz.

Laut dem Bildungssprecher dürfe es nicht sein, dass "Lehrer im Schulalltag politischen Einfluss auf ihre Schüler nehmen." Dazu würde etwa die Möglichkeit der Teilnahme an Klimademos gehören. Ebenfalls sollen Themen von LGBTQ in Schulen nicht behandelt werden. "Wir wollen keine Transvestiten in unseren Schulen, die Kindern frühsexuelle Erziehung näherbringen", sagte Brückl. Landesparteisekretär Gruber sprach sich zudem für die Einführung von "objektiver politischer Bildung" sowie für ein Verbot von Gendern im Unterricht aus.

Laut Gruber wäre eine Verkürzung der Lehrerausbildung für den Primarbereich von fünf auf drei Jahre eine wirkungsvolle Maßnahme, um den Lehrermangel in den Griff zu bekommen. Parallel dazu müsse eine umfassende Dienstrechts- und Besoldungsreform für Pädagogen in Angriff genommen werden.

