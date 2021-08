Langjähriger FPÖ-Oberösterreich-Landesparteiobmann Weinzinger gestorben

2006 bis Oktober 2010 war der Schärdinger Nationalratsabgeordneter und unter anderem Finanzsprecher seines Klubs, hieß es in einer Aussendung der Landespartei am Dienstag.

Auch in der Bundespartei hatte der schlagende Burschenschafter der "Bruna Sudetia" Gewicht, seit 2007 war Weinzinger Bundesparteiobmann-Stellvertreter, Mitglied des Bundesparteipräsidiums und des Bundesparteivorstandes der Freiheitlichen, ab Oktober 2008 Klubobmann-Stellvertreter. Sein Engagement begann beim Ring Freiheitlicher Studenten. Von 1976, als er die Steuerberatungskanzlei seines plötzlich verstorbenen Vaters in Schärding übernahm, bis 2002 war Weinzinger Bezirksparteiobmann der FPÖ Schärding.

"Mit dem Tod von Lutz Weinzinger verliert die FPÖ Oberösterreich einen treuen Mitstreiter und ich persönlich einen väterlichen Freund und politischen Weggefährten", so Landesparteiobmann LHStv. Manfred Haimbuchner. "Unser Mitgefühl in diesen Stunden gehören seiner Ehefrau Traudi, seinem Sohn Erhard und der Familie sowie seinen Freunden", ließ er weiter wissen. Haimbuchner war dem eher am rechten Rand angesiedelten FPÖ-Urgestein 2010 als Landesparteiobmann nachgefolgt.

"Mit Lutz Weinzinger verlieren wir einen hochverdienten Weggefährten, einen großartigen Freund und standhaften Kameraden. Er hat die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft über Jahrzehnte hinweg in etlichen verantwortungsvollen Funktionen maßgeblich mitgestaltet und geprägt", zeigte sich Bundesparteiobmann Herbert Kickl (FPÖ) betroffen. Weinzinger sei immer eine große Stütze gewesen, durch seine fachliche Expertise, aber auch durch seine menschliche Größe. "Gerade in schwierigen Zeiten war er jemand, auf den man sich immer verlassen konnte."

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte den Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Oberösterreich. Er sei immer ein Mann mit klaren Werten und Vorstellungen gewesen. "Weinzinger hat auch in - für seine Partei - schwierigen Zeiten nicht davor zurück geschreckt, Verantwortung zu übernehmen. Dafür gebührt ihm großer Respekt. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden".