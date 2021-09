In drei Wochen wählt Oberösterreich einen neuen Landtag. Platz eins und zwei dürften laut dem Politikbarometer des Linzer Marktforschungsinstituts Spectra in Kooperation mit den OÖNachrichten vergeben sein. Die ÖVP kommt in der Umfrage, die Spectra rund vier Wochen vor der Wahl zwischen 23. und 31. August durchführte, auf 38 bis 42 Prozent. Das ist ein Minus von einem Prozentpunkt gegenüber der Umfrage Anfang Juli. Die FPÖ bleibt bei 22 bis 26 Prozent. "Die ÖVP kämpft um das Überschreiten der