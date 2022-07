Landtagsbeschluss für Ende der Quarantäne

"Andere europäische Länder wie Spanien oder Dänemark stufen Covid-19 mittlerweile als Grippe ein. Man muss lernen, mit dem Virus zu leben", steht in dem Dringlichen Antrag, der heute in den oberösterreichischen Landtag eingebracht wird: Gefordert wird ein Ende der Quarantäne bei Corona-Infektionen. Die Landesregierung werde "ersucht", sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, "die derzeit noch geltenden Quarantäne- und Absonderungsregeln im Zusammenhang mit Covid-19 außer Kraft zu setzen", und zwar mit "sofortiger Wirkung".

Die Resolution wird so auch beschlossen werden, zumindest mehrheitlich, denn eingebracht haben sie die Abgeordneten von ÖVP und FPÖ. Damit stützen sie die Linie von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Dieser forderte wiederholt, zuletzt am Montag, ein rasches Ende der Quarantäneregeln. Diese würden "mittlerweile von vielen Branchen und Institutionen als Belastung wahrgenommen", die Zahl der Infizierten in den Spitälern stagniere "auf niedrigem Niveau", argumentieren ähnlich wie Stelzer die VP- und FP-Abgeordneten.

Was die Covid-Spitalspatienten betrifft, so wurden am Mittwoch in Oberösterreich vier auf Intensivstationen (einer weniger als am Tag davor) gezählt und 126 (minus zwei) auf den Normalstationen.

Bundesweit wurden 58 Personen mit Corona-Infektion auf Intensivstationen behandelt, 900 auf Normalstationen. In 24 Stunden sind in Österreich 12.529 Neuinfektionen verzeichnet worden: Das sind um 20 mehr als am Mittwoch der Vorwoche, es ist aber die höchste Zahl seit 8. April mit mehr als 14.000 Infektionen. Das Corona-Prognosekonsortium geht in seiner gestern veröffentlichten Vorausschau von einem weiteren Zuwachs an Infektionen durch die BA.4/BA.5-Vari-ante in den kommenden sieben Tagen aus, allerdings etwas abgeschwächt. Das erkläre sich durch Änderungen im Kontakt- und Testverhalten seit Beginn der Schulferien im Osten.

In Wien berät Bürgermeister Michael Ludwig (SP) heute mit seinem Expertenstab, es könne wieder schärfere Maßnahmen geben.