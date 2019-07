Landtags-Kehraus: Debatte um Job für Hiegelsberger-Neffen

Hitzige Diskussionen, Raunen, Training für die Lachmuskeln – bei der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause gestern, Donnerstag, ging es teils ordentlich zur Sache. Das war mehreren Themen geschuldet: von der Mindestsicherung über die Parteienfinanzierung bis zum Klimawandel.

Auch eine Personalentscheidung wurde debattiert: Florian Hiegelsberger, Neffe von VP-Landesrat Max Hiegelsberger, wird, wie exklusiv berichtet, Oberösterreichs Koordinator im neuen Verbindungsbüro des Landes in Wien. Der Personalbeirat beschloss das gestern mehrheitlich. 40 Interessenten hatte es gegeben, vier Bewerber wurden zum Interview geladen.

Match Binder gegen Stelzer

Der SP-Abgeordnete Peter Binder stellte dazu eine mündliche Landtagsanfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) – daraus entwickelte sich ein Match.

Welche Maßnahmen Stelzer ergriffen habe, um nicht in den Verdacht mangelnder Objektivität zu kommen, fragte Binder. Alle Vorgaben seien mustergültig eingehalten worden, antwortete Stelzer. Und er sagte Richtung Binder: Dieser habe selbst das Privileg genossen, einige Jahre Mitarbeiter des Landes gewesen und nicht objektiviert worden zu sein. Regierungsbüros sind vom Objektivierungsgesetz ausgenommen. Jetzt gehe es aber um das Lobbyingbüro in Wien, so Binder.

Stelzer kritisierte, dass es beim neuen Innovationsbüro der Stadt Linz keine öffentliche Ausschreibung gegeben habe. "Praktischerweise wurde die Pressesprecherin des Bürgermeisters als Leiterin der Einrichtung bestellt, ohne Objektivierung." Das Büro sei zu einem Teil des Büros von Bürgermeister Klaus Luger (SP) erklärt worden.

Binder forderte Landtagspräsident Viktor Sigl (VP) auf, darauf zu achten, dass Stelzer "sachlich" antworte. Das tue er, sagte der Landeschef. Binder sah hingegen "untaugliche Vergleiche aus anderen Zuständigkeitsbereichen".

Scharmützel gab es auch hinsichtlich der Kosten. Binder verwies auf viel günstigere Möglichkeiten im ersten Wiener Bezirk, Stelzer auf deutlich höhere Kosten für das Linzer Innovationsbüro.

