Landtag sucht Ausweichquartier für Sitzungen

Es wird aber ein Ausweichquartier gesucht, um die Sicherheitsvorkehrungen wie den Mindestabstand zwischen den Politikern einhalten zu können. Die Sitzung wird also nicht im Landhaus stattfinden. Das wurde am Montag in der Präsidialkonferenz mit den Klubobleuten beschlossen.

Man werde besondere Vorkehrungen treffen, sagte Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP): "Wir möchten aber auch ein klares Signal setzen und die parlamentarische Arbeit weiter gemeinsam fortsetzen sowie notwendige Beschlüsse fassen." Die Ausschusssitzungen wurden von 2. April auf 16. April verschoben. Im Anschluss daran ist nun der ursprünglich für 15. April geplante Kontrollausschuss vorgesehen.

