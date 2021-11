Landtag kehrt in Pandemie-Ausweichquartier zurück

Dort hat das Landesparlament seit April 2020 pandemiebedingt getagt, erst für die konstituierende Sitzung am 23. Oktober war man wieder in das räumlich engere Landhaus zurückgekehrt. Bei der Präsidialkonferenz am Donnerstag soll zudem festgelegt werden, welche G-Regel für die Mandatare künftig gilt, so ein Landtagssprecher am Dienstag.

Nach dem einmaligen Intermezzo im Landhaus kehrt der Landtag angesichts der Corona-Zahlen ab der nächsten Sitzung am 18. November wieder zurück in den Ursulinenhof. Für die konstituierende Sitzung Ende Oktober hatte man sich auf 3G verständigt, ob das verschärft wird, soll diese Woche entschieden werden. Man gehe mehrere Szenarien für den 18. November und den mehrtägigen Budget-Landtag im Dezember durch, hieß es aus dem Landhaus.

Die SPÖ hatte zuletzt 2,5G im Landtag gefordert, die Grünen sind ebenfalls dafür. Neos betonen, selbst bereits diesen Schritt angeregt zu haben, und außerdem 2G-plus (genesen/geimpft und PCR-getestet) zur Landtagssitzung erscheinen zu wollen. Die FPÖ lehnt 2,5G im Landtag ab.