Landtag fordert "weitere Maßnahmen für qualifizierte Zuwanderung"

Integrationsministerin Susanne Raab (VP) hatte am Dienstag in Wien auf eine raschere Einbindung von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt gedrängt. Arbeit sei nicht nur „der Schlüssel für eine gelungene Integration“, so Raab. Angesichts des Arbeitskräftemangels müsse man auch das Potenzial der Asylberechtigten besser nutzen. Zudem müsse die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland gefördert werden, sagte Raab. Das sieht auch Arbeitsminister Martin Kocher (VP) so.