Landtag: Erste Sitzungen mit Corona-Schutz

Die Mandatare trugen Schutzmasken – zu einem großen Teil solche, die Goldhaubengruppen genäht hatten. "Eine ungewohnte Situation, wenn man etwas diskutiert", sagte etwa VP-Klubchefin Helena Kirchmayr. Alle Klubs hielten sich aber strikt an die Sicherheitsvorkehrungen.

Im Finanzausschuss gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) eine Erklärung zur finanziellen Lage des Landes ab, wie berichtet muss das Land heuer mit 500 Millionen Euro weniger an Steuereinnahmen rechnen. Im Kontrollausschuss stand der kritische Bericht des Landesrechnungshofs zum oö. Kinderbetreuungsbonus auf der Tagesordnung. Die SPÖ brachte ihr Hilfsforderungspaket ein, das unter anderem eine Corona-Stiftung vorsieht. Diskutiert werden soll es am nächsten Donnerstag in der Plenarsitzung, die auch nicht im Landtags-Sitzungssaal, sondern im großen Saal des Ursulinenhofes stattfinden wird.

