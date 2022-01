Am 15. Jänner startet die neue "Stabsstelle Digitale Innovation" – sie wird in der Abteilung Präsidium eingerichtet, wie das Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bestätigt. Geleitet wird die Stabsstelle von Clemens Gruber (31, Bild), bisher Referent im Büro von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Die neue Einheit solle "die digitalen Innovationen in der öffentlichen Verwaltung vorantreiben", heißt es.