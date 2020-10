Landesregierung fixiert Studie über Koranschulen

Wie berichtet, hatte die ÖVP auf eine rasche Umsetzung gedrängt, Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) richtete eine entsprechende schriftliche Anfrage an Kaineder. Eine Antwort dazu liegt schon vor, die übliche Zweimonatsfrist wollte man im grünen Regierungsbüro nicht abwarten. Das Projekt sei fertig konzeptioniert und werde auf einen Zeitraum von zwei Jahren mit JKU, Pädagogischer Hochschule, Islamischer Glaubensgemeinschaft und Integrationsfonds durchgeführt. Knapp 70.000 Euro werden dafür veranschlagt. Ziel sei eine Bestandsaufnahme sowie Transparenz und Qualitätsentwicklung in Koranschulen zu erreichen. Abseits von "tages- und parteipolitischer Kontroverse", wie es in der Projektbeschreibung heißt.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at