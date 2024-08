Landesrat Lindner bestätigt: Klaus Luger legt alle Parteifunktionen zurück

Landesrat Michael Lindner will, dass sich Luger an der Aufklärung der Causa beteiligt.

Der Unmut in der Basis ist groß, auch in den eigenen Reihen gibt es mittlerweile Rücktrittsaufforderungen. Die LIVA-Affäre rund um Bürgermeister Klaus Luger ist weiterhin das politische Thema - nicht nur in der Stadt Linz.

Landesrat Michael Lindner (SP) bestätigt nun gegenüber den OÖN, dass sich Luger mit sofortiger Wirkung aus allen parteipolitischen Funktionen zurückziehen wird. Darauf hätten sich die beiden - auf Lindners Betreiben hin - am Donnerstag geeinigt. Bürgermeister bleibt Luger.

Den Rücktritt von Luger als Linzer Parteivorsitzender hatte am Nachmittag auch Bundes-SP-Chef Andreas Babler gefordert.

