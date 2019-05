Stelzer begrüßt Entscheidung für Bierlein

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dankte Brigitte Bierlein für die Bereitschaft, ein großes Stück Stabilität in dieser schwierigen Phase für die Republik beizutragen. "Gerade in ihrer Funktion als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes steht die künftige Bundeskanzlerin für Vertrauen, Stabilität und Weitsicht. Als Landeshauptmann von Oberösterreich werde ich auch alles mir Mögliche und Notwendige tun, um zur Stabilität in unserem Land beizutragen“, so der Landeshauptmann in einer ersten Reaktion.

Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) freute sich, dass erstmal eine Frau Kanzlerin wird. Bierlein sei eine integre Frau, die für die nötige Stabilität bis zu den Nationalratswahlen sorgen wird. Ebenso begrüßte Gerstorfer, dass der ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichtshofes Clemens Jabloner und Botschafter Alexander Schallenberg Ministerämter übernehmen werden.