Kritik von SPÖ: Landesnovelle soll Massenunterkünfte erleichtern

Dass jetzt wieder bundesweit Zelte für Asylwerber aufgestellt werden, "sei Ausdruck des Versagens des Innenministeriums und der türkis-grünen Regierung", sagt SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner. Auf dem Rücken von Bürgern und Flüchtlingen betreibe die ÖVP ein "perfides Spiel mit Symbolpolitik". Mit Bundesländern oder Gemeinden habe man nicht gesprochen, so habe man die Zelte rascher errichten können. Ein rascheres Vorgehen bei der Unterbringung plant auch das Land Oberösterreich.

Am Donnerstag soll eine Novelle des Unterbringungs- und Sicherheitsgesetzes im Landtagsausschluss beschlossen werden. Das Gesetz wurde in der Flüchtlingswelle 2015 verabschiedet und läuft Ende des Jahres aus. Nun soll es verlängert werden, allerdings mit großen Änderungen. Sehr zum Ärger der SPÖ Oberösterreich. Denn durch die Novelle falle nicht nur die Obergrenze von 100 Personen pro Unterkunft. Der für Integration zuständige Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) könne auch per Verordnung in Gemeinden und Städte Massenunterkünfte errichten lassen. Mitspracherecht sollen diese keines haben, die Roten fürchten ein "Drüberfahren".

"Hattmannsdorfer muss die Bedenken künftig nur anhören, aber nicht darauf eingehen", sagt SP-Klubobmann Michael Lindner. "Großquartiere gegen den Willen von Gemeinden und Städten durchsetzen zu wollen, das geht einfach nicht." Die SPÖ werde den Antrag in der Ausschussrunde ablehnen.

Traiskirchen in Oberösterreich

Die Novelle erinnere den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) an ein Vorhaben aus dem Jahr 2014: Damals wollten Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (VP) und Landeshauptmann Josef Pühringer (VP) die ehemalige Kaserne in Ebelsberg "in ein zweites Traiskirchen umwandeln". "Wir haben uns damals erfolgreich gewehrt", sagt Luger. "Mit der Novelle kann Hattmannsdorfer solche Projekte jederzeit und überall umsetzen. Er verlässt damit den guten Weg der Zusammenarbeit, den wir bis dato immer gemeinsam gegangen sind." Er solle den Gesetzesentwurf zurückziehen, fordert Luger.

Der Linzer Bürgermeister und Präsident des Städtebundes appelliert auch an den Koalitionspartner der ÖVP in Oberösterreich, an die FPÖ. "Bundesweit ist man vehement gegen Großquartier und plötzlich winkt man in Oberösterreich eine Novelle, die diese erleichtert, durch", sagt Luger.

Es sei eine "besondere Chuzpe" dass die SPÖ auf der einen Seite eine weitere Unterbringung von illegalen Migranten in Oberösterreich fordert und gleichzeitig die gesetzlichen Grundlagen dafür kritisiert, reagiert Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP). Dass Oberösterreich das Gesetz novellieren müsse, sei nur aufgrund "der Untätigkeit der Bundesregierung mit tatkräftiger parlamentarischer Unterstützung der SPÖ und der damit einhergehenden, verschlafenen Migrationskrise" notwendig.

Oberösterreich habe bereits genug zur Unterbringung beigetragen, sagt Haimbuchner. Man lehne weitere Quartiere "vehement" ab.

Luger und Lindner forderten die Einberufung einer Bürgermeisterkonferenz, denn sie hätten "lieber 400 kleine Unterkünfte, anstatt schwarz-blaue Großquartiere mit hunderten Menschen an einem Ort". So lasse sich auch Integration leichter gewährleisten.

Hattmannsdorfer-Büro hält dagegen

Die aktuelle Unterbringungsqote würde belegen, dass Oberösterreich zu wenig Flüchtlingen aufnehme und mit den Gemeinden kooperiere, ist sich Lindner sicher. Mit 76 Prozent habe Oberösterreich die Vorgaben klar verfehlt.

Aus dem Büro des Integrationslandesrates hält man dagegen: Zwar liege man im bundesweiten Vergleich auf Platz 5, doch als die ÖVP das Sozialressort vor einem Jahr übernahm, sie man mit Vorarlberg auf dem letzten Platz gelegen.

Man habe alleine heuer 26 Prozent der vom Bund an die Länder überstellten Asylwerber übernommen. Das sind 3220 Migranten. Die Steiermark und Wien liegen mit knapp mehr als 15 Prozent deutlich darunter. Zusätzlich habe man mehr als 800 zusätzliche Plätze für Asylwerber geschaffen.

Die Massenunterkünfte für Ukrainer, etwa das ehemalige Postverteilzentrum (PVZ) am Linzer Hauptbahnhof, wolle man weiter reservieren. Hier sollen keine Asylwerber unterkommen. Man wisse nicht, was in der Ukraine noch passiere. Aktuell sind im PVZ 60 Ukrainer untergebracht.