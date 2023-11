Landesinserate in VP-Medien: Scharfe Kritik der Neos

"Dreist und unverschämt" nennt Eypeltauer die mit Steuergeld finanzierten Inserate des Landes Oberösterreich bzw. der VP-Landesregierungs-Mitglieder in VP-Parteimedien . Allein in den letzten drei Jahren (Oktober 2020 bis Oktober 2023) seien 1,4 Millionen Euro in die Parteimedien geflossen.

Den größten Anteil dabei machte laut Neos-Aufstellung das Volksblatt (600.000 Euro) aus. Die Parteizeitung der Landes-VP stellt ihre Printausgabe freilich mit Jahresende, wie berichtet, ein.

Ebenfalls große Posten machen das Magazin „Lust aufs Land“ des VP-Bauernbundes (322.000 Euro) sowie das City-Magazin (320.000 Euro) aus, an dem die Landes-VP 75 Prozent der Anteile hält. Auch im Magazin „Contact“ des VP-Arbeitnehmerbunds ÖAAB warben VP-Regierungsmitglieder in einer Höhe von 97.000 Euro in den vergangenen drei Jahren. Eypeltauer fordert einen jährlichen Medientransparenzbericht.

